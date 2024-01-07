Підозру у колабораціонізмі отримали понад 50 «депутатів» та «голів» незаконних «советов муниципальных округов» на Луганщині

15 березня 2024, 13:38

СБУ продовжує формувати доказову базу щодо ворожих поплічників, які співпрацюють з ворогом у структурах рашистських «городских и муниципальных округов лнр» на тимчасово окупованій Луганщині.

Повідомлення про підозру отримали понад 50 «депутатів» та «голів» незаконних «советов муниципальных образований», незаконно створених загарбниками. Матеріали щодо низки фігурантів вже скеровано до суду.

Серед обвинувачених – очільники так званих «советов» Сватівського та Кремінського «муниципальных округов лнр».

Колишній інженер-програміст із Лисичанська та ексслужбовець із Кремінної обійняли керівні «посади» через співпрацю з ворогом та членство в партії «единая россия». Один із них встиг вислужитись перед окупантами на начальницькій посаді в «администрации Сватовского района лнр».

Теперішня діяльність зрадників спрямована на зміцнення окупаційної влади, «інтеграцію» захоплених агресором території до рф, підтримку окупаційних військ, що воюють на Луганщині, пропаганду особи російського диктатора та його політсили «единая россия».

Вони відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка за колабораційну діяльність передбачає до 10 років тюрми та конфіскацію майна.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури продовжують оперативні та слідчі заходи для встановлення та притягнення до відповідальності усіх, хто підтримав злочинну російську агресію проти нашої країни.