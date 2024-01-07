Португалія надала €100 млн на снаряди для України

15 березня 2024, 14:03

Уряд Португалії прийняв рішення про виділення 100 мільйонів євро для України в рамках чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів з третіх країн. Про це заявило Міністерство оборони Португалії.

📢«Португалія виділить Україні 100 млн євро на великокаліберні артилерійські боєприпаси. Це спільна програма закупівель боєприпасів, яку очолює Чехія, до якої приєднується Португалія. Португалія приєднується до неї разом із декількома європейськими країнами», – йдеться в заяві.

У міністерстві також підкреслили, що використання снарядів на полі бою досягло дуже високого рівня, що «робить життєво важливим і терміновим для України отримання додаткових боєприпасів для відповіді на інтенсивніші атаки росії».

📢«Рада міністрів затвердила постанову, що санкціонує видатки на ці цілі в розмірі до 100 млн євро. Підтримка, що надається в рамках цієї спільної ініціативи, є доповненням до військової підтримки, яку Португалія надає Україні з першої години вторгнення росії», – додали у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що Чехія має попередню згоду на закупівлю 200 тисяч снарядів. Отже, це будуть додаткові боєприпаси для України, окрім обов'язкових 300 тисяч снарядів в рамках чеської ініціативи. Загалом планується доставити в Україну 800 тисяч снарядів.

Вже відомо, що понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю снарядів для України. Серед цих країн – Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція та Норвегія, а також неєвропейські союзники, такі як Канада.

Нагадаємо, що Чехія шукає наявні боєприпаси по всьому Світу, а інші країни погодились надати необхідне фінансування. Після цього, Чехія також координує доправлення снарядів до України.

Раніше ЗМІ оцінювали вартість 500 тис. снарядів калібру в 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм приблизно у $1,5 млрд.