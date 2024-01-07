Значно зросла кількість загиблих та поранених в Одесі від російського удару, завтра оголошено день жалоби

15 березня 2024, 14:17

Внаслідок російських ударів по Одесі в п'ятницю, 15 березня, загинуло чотирнадцять людей, ще понад 40 дістали поранення. Про це повідомили в Одеській ОВА.

Повідомляється, що Офісом Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

📢«За даними слідства, 15 березня близько 11:00 збройні сили рф здійснили ракетну атаку по Одесі. Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких — співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей дістали поранення. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт», – йшлось у попередньому в повідомленні від Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки збройної агресії рф; кількість загиблих і постраждалих, а також повний перелік руйнувань і пошкоджень уточнюються.

📢«Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян», – повідомив нову інформацію Олег Кіпер, голова Одеської ОДА.

📢«Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…», – додав чиновник.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські агресори вдарили ракетами по Одесі. Раніше повідомлялося, що під час повторного обстрілу загинули фельдшер і рятувальник.