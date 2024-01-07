Шольц та Макрон пообіцяли більше зброї для України

15 березня 2024, 20:13

Прибутки, отримані від заморожених російських активів в Європі, будуть використані на закупівлю боєприпасів для України. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції у Берліні разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у п’ятницю, 15 березня.

📢«Ми використаємо надприбуток від заморожених активів РФ у Європі для того, щоби фінансово підтримати закупівлю снарядів для України», – заявив Шольц.

Також було оголошено про створення коаліції союзників щодо далекобійної артилерії для України. «Ми створюємо нову коаліцію сил далекобійної артилерії», – додав канцлер.

Шольц також повідомив, що три країни домовилися про ще більш інтенсивнішу співпрацю у військовій підтримці України.

📢«Крім того, ми тепер закуповуватимемо для України ще більше зброї — на всьому світовому ринку», – заявив Шольц після зустрічі так званого Веймарського трикутника.

Макрон зазначив, що всі три країни Веймарського трикутника об'єднані та, як ніколи, готові діяти рішуче та не дозволять росії перемогти.

📢«Ми троє маємо одну чітку і послідовну волю, і за нею стоять дії, про які ми вже домовились, а також рішення, які ухвалили сьогодні. Ми зробимо все необхідне, і стільки, скільки буде потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну», - підкреслив президент Франції.

Мова йдеться, зокрема, про закупівлю боєприпасів у країн, які мають відповідні запаси.

📢«Ми також вирішили створити новий спільний виробничий підрозділ з українською оборонною промисловістю, що дозволить нам надавати більш швидку і більш прагматичну відповідь», – розповів президент Франції.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мальта, Люксембург та Угорщина не дійшли згоди щодо використання доходу від заморожених активів росії на закупівлю боєприпасів для України.