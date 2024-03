В Україні є села, де через мобілізацію не залишилось чоловіків – ЗМІ

16 березня 2024, 20:08

В Україні з’являються населені пункти, де практично не залишилось чоловіків через мобілізацію, повідомляє The Washington Post у своєму матеріалі про село Маків Хмельницької області.

📢«Ті, хто залишився, побоюються, що їх призвуть будь-якої хвилини. Їхні сусіди вже перебувають за сотні миль на схід у траншеях на лінії фронту. Декого було вбито або поранено. Кілька зникли безвісти. Інші жителі цього села — приблизно за 45 миль від кордонів Румунії та Молдови — втекли за кордон або знайшли способи уникнути війни, згідно із законом, або переховуючись», – розповідає видання.

Цю інформацію журналістам підтверджують в місцевій школі, де ведуться списки учнів, чиї батьки виїхали з села. За словами місцевих мешканців, «військові вербувальники хапають усіх, кого можуть», та «блукають майже порожніми вулицями в пошуках чоловіків, що залишилися». Деякі призовники Макова, за даними видання, перебувають у в'язниці за відмову мобілізуватися.

📢«Людей ловлять, як собак, на вулиці», – розповіла Ольга Каметюк, 35-річна місцева мешканка, чий чоловік був затриманий на трасі під час зупинки для кави біля села співробітниками ТЦК.

📢«Не дивлячись на діагноз остеохондроз — захворювання суглобів, він пройшов медичний огляд за 10 хвилин і був відправлений на фронт, де був поранений», – йдеться в матеріалі.

Сергій, мобілізований піхотинець із Макова, який приїхав на відпочинок додому, стверджує, що його спробували знову призвати до військкомату просто під час перебування на вулиці.

Коли солдати з ТЦК зрозуміли, що чоловік уже служить, вони запитали у нього про його ставлення до людей «які не бачили жодного дня війни». Як пише видання, Сергій відповів, що «більше він обурюється саме ними (ТЦК ред.) та їх діями, а не своїми односельцями».

📢«Ви військовий, а я цивільний, але я воюю, а ви ні», - сказав чоловік представникам ТЦК.

📢«30-річний житель Макова Олексій був мобілізований з вулиці, коли ремонтував свою машину. Повернувшись із фронту після кількох поранень і контузій, він розповів, що з дюжини його солдатів у живих залишилося тільки двоє», – пише видання The Washington Post.

Також 16-річна Поліна розповіла про те, що її батька забрали на фронт, коли він просто вийшов у магазин. Тож чоловіки, які залишилися в селі, зараз намагаються зовсім не виходять з дому.

📅Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. Зараз закон готується до другого читання. Нардепи внесли понад чотири тисячі правок до нього.

Фото: The Washington Post

*Чоловік копає могилу на початку цього місяця на новій частині кладовища в Маків, Україна. (Еліс Мартінс для The Washington Post) / A man digs a grave early this month in a new section of the cemetery in Makiv, Ukraine. (Alice Martins for The Washington Post)

*Маків / Могила воїна. (Еліс Мартінс для The Washington Post) / The grave of a soldier in Makiv. (Alice Martins for The Washington Post)