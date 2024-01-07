16 березня 2024, 20:30

Полковник Юрій Ігнат пішов з посади спікера Повітряних Сил ЗСУ, повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 16 березня.

📢«З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік – на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне – результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном… за що і отримав заслужену державну нагороду від Президента України. Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил», – повідомив Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, полковник Ігнат залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно.