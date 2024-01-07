Мету ударів по російських НПЗ пояснили в ГУР

16 березня 2024, 12:22

Удари по нафтобазах на росії суттєво впливають на постачання паливно-мастильних матеріалів російським окупаційним військам в Україні. Про це заявив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), в інтерв'ю УП у п’ятницю, 15 березня.

За його словами, мова йде як про нафтосховища, так і про виробничі потужності на ворожих об'єктах, що працюють на забезпечення російської армії.

📢«Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами зокрема окупаційного угрупування в Україні. І дає додатковий час і можливості для наших сил оборони, допомагає врятувати життя цивільних українців. Танки без палива не їдуть», – підкреслив він.

Юсов також зазначив, що атаки на російські нафтопереробні заводи будуть продовжені.

Раніше, 13 березня, стало відомо про смерть топменеджера Лукойла Віталія Робертуса. За повідомленнями російських ЗМІ, Робертус загинув внаслідок вибухів на нафтопереробному заводі у місті Кстово Нижньогородської області рф.