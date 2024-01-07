Атаковано ще два російські НПЗ у Самарській області: в Сизрані та Новокуйбишівський НПЗ

16 березня 2024, 13:00

Два безпілотники вранці 16 березня вчинили атаку на два російські НПЗ у Самарській області. Цю інформацію поширюють у соцмережах та місцеві ТГ-канали.

Згідно з повідомленням, один з безпілотників о 6:00 ранку за місцевим часом атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані, що спричинило величезну пожежу. Наразі площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

Місцева адміністрація Сизрані підтвердила факт пожежі та зазначила, що немає постраждалих, і оперативні служби вже працюють на місці події.

📢«Сьогодні вранці на території Сизранського НПЗ сталося займання. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Персонал підприємства евакуйовано. Причини пожежі встановлюються», – повідомляють в адміністрації на росії.

Зазначено також, що підгорілий НПЗ у Сизрані є власністю Роснефті.

📢«У Сизрані горить місцевий НПЗ Роснефті після атаки безпілотника. Знову під атакою АВТ-6. Це установка із двох ректифікаційних колон — серце заводу, де й переробляється нафта», – йдеться у повідомленні.

Щодо Новокуйбишівського НПЗ, інший безпілотник здійснив на нього атаку, що також призвело до пожежі. Проте рятувальники вже встигли загасити полум'я.

Також окупанти повідомляють, що на виїзді із Сизрані прямо зараз — тотальна перевірка транспорту. Впускають усіх вільно, випускають лише з оглядом.

📅Нагадаємо, що 15 березня три БпЛА атакували нафтозавод у Калузькій області на росії, що призвело до пошкодження важливого обладнання російського нафтопереробного заводу.

📅Також зафіксовано атаки безпілотників СБУ на три заводи на росії протягом однієї ночі – у містах Рязань, Кстово і Кіриши.

📅12 березня безпілотники вчинили атаку на одне з найпотужніших НПЗ на росії — Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез, яке переробляло 5% всієї нафти країни.