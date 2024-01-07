Так звані «вибори» на ТОТ рішуче засудили понад 50 країн

16 березня 2024, 13:17

Понад п'ятдесят країн-членів ООН висловили засудження так званих «виборів» президента рф, які організовує росія на окупованих українських територіях. Про це повідомляється з посиланням на постійне представництво України при ООН.

Серед підписантів спільної заяви — Європейський союз і 55 країн, включаючи США, Аргентину, Австралію, Грузію, Японію, Молдову, Південну Корею, Велику Британію, Уругвай.

📢«Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явною неповагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають чинності за міжнародним правом», – йдеться у заяві.

Країни також закликали не визнавати будь-які зміни росією статусу Криму, Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

📅Нагадаємо, раніше ООН засудила спроби рф провести вибори на окупованих територіях України, а Україна викликала Раду безпеки ООН через так звані «вибори» ТОТ.