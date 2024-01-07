Завершено розбір завалів житлової багатоповерхівки у Сумах після атаки російського БпЛА

16 березня 2024, 17:21

Вдень у суботу, 16 березня, рятувальні служби завершили аварійно-пошукові роботи в Сумах, на місці 5-поверхівки, до якої потрапив російський безпілотник типу "шахед" 13 березня. Тіло дівчини, мешканки п'ятого поверху, не знайшли. Про це повідомив прессекретар ДСНС Сумщини Олег Стрелко.

📢«Рятувальники розібрали все, до чого мали доступ. З-під завалів за цей час вилучено тіла трьох загиблих людей. Тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі, знайти не вдалося», – заявили представники рятувальних служб.

Аварійно-пошукові роботи тривали чотири доби. У перші дні на місці події працювало понад сотню пожежників, а вночі відбувалися повторні загоряння, що змусило рятувальників працювати безперервно.

У ніч на 13 березня російський "шахед" потрапив до будинку у Сумах, що призвело до трагічних наслідків. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів десятьох людей, однак три людини загинули, після чого продовжено було розбір завалів.

Серед загиблих був військовослужбовець Денис Савченко, а його дружина Оксана зараз перебуває у реанімації. Двоє дітей подружжя вдалося врятувати.