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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика / Події
19 березня 2024, 17:53

На росії заявляють, що Франція готує «військовий контингент» для України – росЗМІ

На росії сергій наришкін, директор служби зовнішньої розвідки рф, заявив у вівторок, 19 березня, що отримав інформацію про підготовку Францією контингенту військових для відправлення в Україну.

📢«За даними, що надходять у СЗР Росії, контингент для відправки на Україну вже готується», - сказав він, додаючи, що на початковому етапі цей контингент може складати близько 2000 осіб.

📢«Французькі військові побоюються, що такий значний військовий підрозділ не вдасться перекинути і розквартувати в Україні непомітно» – додав він і пригрозив, що «контингент із Франції» стане «пріоритетною легітимною мішенню для атак з боку російських збройних сил».

Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив можливість введення військ в Україну, наголосивши на тому, що росія не повинна ні в якому разі перемогти у цій загарбницькій війні, яку сама розв’язала та продовжує. Він також наполегливо порадив самообраному псевдолідеру рф путіну утриматися від загроз щодо ядерної зброї.

Джерело: "росЗМІ"
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