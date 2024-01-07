19 березня 2024, 17:53

На росії сергій наришкін, директор служби зовнішньої розвідки рф, заявив у вівторок, 19 березня, що отримав інформацію про підготовку Францією контингенту військових для відправлення в Україну.

📢«За даними, що надходять у СЗР Росії, контингент для відправки на Україну вже готується», - сказав він, додаючи, що на початковому етапі цей контингент може складати близько 2000 осіб.

📢«Французькі військові побоюються, що такий значний військовий підрозділ не вдасться перекинути і розквартувати в Україні непомітно» – додав він і пригрозив, що «контингент із Франції» стане «пріоритетною легітимною мішенню для атак з боку російських збройних сил».

Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив можливість введення військ в Україну, наголосивши на тому, що росія не повинна ні в якому разі перемогти у цій загарбницькій війні, яку сама розв’язала та продовжує. Він також наполегливо порадив самообраному псевдолідеру рф путіну утриматися від загроз щодо ядерної зброї.