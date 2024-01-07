Сьогодні виживання України під загрозою – Пентагон

20 березня 2024, 16:52

Міністр оборони США, Ллойд Остін, підкреслив важливість питання про надання безпекової допомоги та постачання боєприпасів для України, наголошуючи, що це питання стосується не лише виживання України, але й безпеки самої Америки. Він висловив свою рішучість у підтримці таких заходів під час засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

📢«Сьогодні виживання України під загрозою. І є ризик для безпеки Америки. Їм не можна гаяти жодного дня. У нас також немає зайвого дня. Тож сьогодні я цілком рішучий підтримувати безпекову допомогу та постачання боєприпасів. Це питання виживання та суверенітету України», – заявив він.

Глава Пентагону додав, що США підтримують Україну, тому що «це правильно, в час коли свобода знаходиться під загрозою», а ще, тому що це має величезне значення для американської безпеки.

📢«Сполучені Штати зіткнуться з новими серйозними небезпеками у світі, де з’являються агресія та автократія, а тирани, диктатори набирають сміливості, думають, що можуть стерти демократію з карти світу. Тому, інвестуючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку. І ми зміцнюємо спільне бачення контактних груп у відкритому світі, де є правила, права та обов’язки», – резюмував він.

Раніше Ллойд Остін висловлював впевненість у тому, що США не залишать Україну та не дадуть програти у війні з росією. Він підкреслив, що наразі союзники активно працюють над шляхами безперебійної підтримки України.

📅Нагадаємо, що в Конгресі США готують новий законопроєкт для підтримки України, але в іншому форматі, ніж той, що раніше вже був схвалений Сенатом США.