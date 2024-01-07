Чехія забезпечила додатково 300 тисяч снарядів для України

20 березня 2024, 17:13

Чехія «на порозі» постачання значної кількості додаткових артилерійських снарядів в Україну в межах ініціативи, яка була анонсована декілька тижнів тому. Про це завив міністр закордонних справ Чехії, Ян Ліпавський, повідомлено виданням The Guardian у середу, 20 березня.

За його словами, наразі було забезпечено 300 тисяч снарядів, які дадуть змогу на «кілька місяців передиху» українським Захисникам на лінії фронту. Перші постачання плануються до червня.

Ліпавський також додав, що 18 країн вже долучилися до цієї ініціативи та наближаються до збору необхідного фінансування для закупівлі всіх 800 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи.

Раніше було відомо, що Чехія має попередню згоду на купівлю 200 тисяч снарядів. Отже, це будуть додаткові боєприпаси для України, крім обов’язкових 300 тисяч в межах чеської ініціативи.

Хоча на початку планувалося доставити 800 тисяч снарядів, але днями також стало відомо, що їхня кількість може зрости до 1,5 мільйона боєприпасів, загальна вартість яких складе понад 3 мільярди євро.