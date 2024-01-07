Ракетний удар по Харкову: зросла кількість загиблих

20 березня 2024, 17:58

Вдень 20 березня російські окупанти здійснили черговий удару по Харкову. Влучання сталося в одному з районів міста, зайнялася велика пожежа. Як повідомив очільник Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, окупанти поцілили у 8-поверхівку та виробничий цех у Холодногірському районі Харкова. Згодом було відомо, що внаслідок російського удару знайдено тіла чотирьох людей, семеро отримали поранення.

📢«Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех у Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції», – повідомив голова поліції регіону.

Серед тих, хто отримав поранення – працівники підприємства, двоє з них знаходяться у вкрай важкому стані. Триває пошуково-рятувальна операція та гасіння пожежі.

Пізніше, Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині Новини» повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по одному з районів Харкова у лікарнях перебувають п'ять чоловіків із пораненнями різного ступеня важкості.

📢«Чоловік 47 років — у легкому стані, 65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої важкості. Ще один, 46-річний чоловік, — у важкому стані. На жаль, відомо, що одна людина загинула. І, за інформацією рятувальників, ще двоє загиблих є під завалами. Загалом під завалами можуть перебувати до 10 людей», – зазначив начальник ОВА.

Наразі велику площу будівлі охоплено полумʼям й затягнуто щільним димом. Деталі та обставини обстрілу продовжують з'ясовувати.

О 16:45 Олег Синєгубов повідомив, що за оновленою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до семи людей. Шістьох людей було оперативно госпіталізовано, проте одна людина відмовилась від шпиталю. Також стало відомо вже про чотирьох загиблих. Рятувальники продовжили деблокувати людей з-під завалів.

За інформацією від Офісу Генерального прокурора, російські терористи завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі. Сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту ракетою Х-59.

📢«Щоби встановити особи загиблих, збираємо зразки ДНК у родичів. Рідні жертв ворожого удару — на місці події, з ними працюють наші слідчі та криміналісти. Наразі триває відбір зразків букального епітелію (слини). Це допоможе в процесі ідентифікації. Вже найближчим часом всі зразки доставлять до мобільної ДНК-лабораторії, результати тестів зможемо отримати максимально швидко», – поділився новою інформацією очільник Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

📢О 17:45 45 Олег Синєгубов повідомив, що за оновленою інформацією, «з-під завалів деблокували ще одного чоловіка. Кількість загиблих збільшилася до 5 осіб. Екстрені служби продовжують працювати на місці».