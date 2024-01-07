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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
20 березня 2024, 15:10

Так званого «ректора» луганського медичного «університету» судитимуть за колабораціонізм

СБУ зібрала доказову базу щодо так званого «ректора луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки», який від початку російської агресії підтримує ворога і наразі активно сприяє «інтеграції» окупованої Луганщини у політичний та освітній простір рф.

Фігурант став «ректором» «клону» Луганського медуніверситету, захопленого угрупованням «лнр», у листопаді 2022 р. Тепер навчальний заклад називається «федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением» і підпорядковується російському міністерству охорони здоров’я.

Навчання у виші ведеться за російськими стандартами. За твердженням «ректора», перехід університету у федеральне підпорядкування є «великим статусом».

У пропагандистських медіа, у своєму телеграм-каналі зрадник висловлює підтримку російським урядовим структурам і особисто диктатору путіну — за курс на «державність», розвиток духовності, моральності та сімейних цінностей».

У якості «члена общественной палаты лнр» та члена партії «единая россия» він пропагує діяльність партії влади рф серед «виборців».

Зловмисник взяв участь у пропагандистських заходах під час незаконних «виборів президента рф» на тимчасово окупованій Луганщині та забезпечив участь у заході студентів та викладачів.

Він обвинувачується у колабораційній діяльності за ч. 3, 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ скерували обвинувальний акт щодо окупаційного «ректора» до суду. Його оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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