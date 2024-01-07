Так званого «ректора» луганського медичного «університету» судитимуть за колабораціонізм

20 березня 2024, 15:10

СБУ зібрала доказову базу щодо так званого «ректора луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки», який від початку російської агресії підтримує ворога і наразі активно сприяє «інтеграції» окупованої Луганщини у політичний та освітній простір рф.

Фігурант став «ректором» «клону» Луганського медуніверситету, захопленого угрупованням «лнр», у листопаді 2022 р. Тепер навчальний заклад називається «федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением» і підпорядковується російському міністерству охорони здоров’я.

Навчання у виші ведеться за російськими стандартами. За твердженням «ректора», перехід університету у федеральне підпорядкування є «великим статусом».

У пропагандистських медіа, у своєму телеграм-каналі зрадник висловлює підтримку російським урядовим структурам і особисто диктатору путіну — за курс на «державність», розвиток духовності, моральності та сімейних цінностей».

У якості «члена общественной палаты лнр» та члена партії «единая россия» він пропагує діяльність партії влади рф серед «виборців».

Зловмисник взяв участь у пропагандистських заходах під час незаконних «виборів президента рф» на тимчасово окупованій Луганщині та забезпечив участь у заході студентів та викладачів.

Він обвинувачується у колабораційній діяльності за ч. 3, 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ скерували обвинувальний акт щодо окупаційного «ректора» до суду. Його оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.