Intel інвестує $100 млрд у будівництво нових заводів для виробництва чіпів ШІ

20 березня 2024, 16:38

Компанія Intel планує інвестувати 100 мільярдів доларів США протягом п'яти років на розширення та будівництво заводів у чотирьох штатах США, зокрема, для створення мікрочипів штучного інтелекту. Про це повідомляє агенція Reuters.

Планується перетворення пустинних земель біля Колумбуса, штат Огайо, на величезний виробничий майданчик, який генеральний директор компанії, Пет Гельсінгер, назвав «найбільшим у світі майданчиком для виробництва мікрочипів штучного інтелекту», роботи над яким можуть розпочатися вже у 2027 році.

Крім того, планується модернізація існуючих об'єктів у Нью-Мексико та Орегоні, а також розширення операцій в Аризоні. У цьому штаті також свою діяльність розширює давній конкурент компанії, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, який, як очікується, отримає фінансування від президента Джо Байдена.

📅Нагадаємо, що Amazon випустила чат-бот зі штучним інтелектом. Крім того, раніше було оголошено про створення технології зі штучного інтелекту в Японії, яка перетворює відео на текст.