Чехія передала Україні свої останні гелікоптери Мі-24 «Крокодил»

21 березня 2024, 20:55

Чехія передала на потреби Збройних сил України свої останні вертольоти Мі-24. Більше таких бортів у країни не залишилося. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, передає Denik N у четвер, 21 березня.

💪Ще два тижні тому глава Міноборони Чехії завітала до Уряду з секретним документом і пропозицією про передачу Україні вертольотів Мі-24. Відразу було схвалене це важливе рішення.

📢Таким чином зазначається, що Чехія передала Україні останні свої вертольоти радянського виробництва. «В нас більш немає обладнання, яким можна було б пожертвувати», – сказала Чернохова.

🚁Мі-24, відомий також в народі як "Крокодил", служив радянським та російськими Збройними силами як ударний вертоліт підтримки піхоти. Часто виступав в якості основного штурмового вертольота країн соцтабору.

Концепція використання Мі-24 передбачала тісну працю у зв’язці з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного збройного конфлікту. Мі-24 став одним з основних символів Війни в Афганістані. Сьогодні гелікоптер перебуває на озброєнні ряду країн, зокрема й України.

📅Нагадаємо, нещодавно було повідомлено, що Чехія забезпечила 300 тисяч снарядів для України. Перші постачання снарядів відбудуться до червня.