Ракета росіян знищіла російський траулер «капітан лобанов». Він затонув – ЗМІ

21 березня 2024, 21:19

Колишній російський траулер «капітан лобанов» остаточно затонув після влучення в нього ракети ВМФ під час воєнних навчань Балтійського флоту. Про це пишуть росЗМІ.

За інформацією від одного з родича члена екіпажу колишнього російського корабля, 19 березня у результаті влучення ракети в судно загинули три члени екіпажу, четверо моряків було поранено.

Разом з тим, за даними влади Калінінградської області на росії, – на борту траулера сталося загоряння, внаслідок чого загинув лише один моряк.

📢«Коли забирали тих, хто вижив, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося “займання”. Цікаво, яке це займання, якщо капітанської рубки немає, її просто знесло», – заявив родич члену екіпажу затонулої російської посудини.

За словами співрозмовника, всі постраждалі наразі перебувають у лікарні в місті Піонерськ, один з них – у вкрай тяжкому стані. У шпиталі з пораненими нібито провели переконливу розмову співробітники ФСБ, які наполегливо «попросили» всіх членів екіпажу «не поширюватися» про цей вибуховий інцидент.

Раніше ЗМІ на основі відкритих даних автоматизованої системи стеження AIS вже заявляли, що імовірно колишній російський траулер «капітан лобанов» міг потрапити в зону проведення навчань Балтійського флоту ВМС росії.

📅Нагадаємо, що 19 березня колишній російський траулер «капітан лобанов» у Калінінградській області на росії загорівся, а потім «від’ємно всплив».

Раніше також було повідомлено, що в ніч на 1 лютого року бійці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України остаточно знищили черговий ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф.