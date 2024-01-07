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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
21 березня 2024, 11:58

У ніч на 21 березня 2024 року знищено 31 ракету окупантів: 2 – балістичні, 29 – крилатих

У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) / Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101 / Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – рф).

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Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ!

💥До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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