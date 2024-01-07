У ніч на 21 березня 2024 року знищено 31 ракету окупантів: 2 – балістичні, 29 – крилатих

У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) / Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101 / Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – рф).
Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ!
💥До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!