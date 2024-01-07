Голова військового комітету НАТО прибув до столиці України

21 березня 2024, 13:37

Голова військового комітету НАТО, Роб Бауер, вперше прибув до столиці України з початку повномасштабного вторгнення росії. Про це він повідомив у своєму X (Twitter-акаунті) в четвер, 21 березня.

Повідомляється, що військовий керівник НАТО виступив на Київському безпековому форумі.

📢«Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли», – сказав адмірал.

Також Адмірал Роб Бауер додав, що цей візит дозволяє йому висловити повагу мужності та силі українців, що неодноразово були продемонстровані на полі бою та поза ним.

📢«Час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється людськими життями. У союзних націях тиждень є тиждень, а в Україні тиждень – мати…батько…дитина…друг…коханий…втрачений назавжди», – резюмував Бауер у своєму дописі в соціальній мережі.

📅Раніше в ЗМІ повідомлялось, що військові НАТО вже перебувають в Україні. Вони займаються контролем над озброєннями, розвідувальними операціями та навчанням.