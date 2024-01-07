Миколаїв оговтується після чергового ракетного удару, є жертви

21 березня 2024, 17:49

Вдень російські загарбники завдали балістичного ракетного удару по місту Миколаїв. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі в четвер, 21 березня.

📢«Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом», – написав він.

На цей час місцева влада робить моніторинг житлового сектора для встановлення наслідків ворожого удару. При цьому попередньо повідомлялось, що у багатоповерховій забудові пошкоджень немає. Обстежується приватний сектор.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram, що принаймні одна людина загинула – жінка. Зазначено, що за допомогою звернулись шестеро постраждалих – одній людині допомога надана амбулаторно. Пошуки ще тривають.

Повідомляється, що в Миколаївській і Херсонській областях повітряну тривогу оголосили з 14:41 по 14:47. Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня., але місцеві інтернет-ресурси повідомили, що вибух пролунав до оголошення тривоги.

📅Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву десятками ракет різного типу, включно з балістикою. Всі російські ракети були збиті Силами ППО. Пошкодження декількох об’єктів забудови відбулось внаслідок падіння численних уламків, які зафіксували у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах. Також було пошкоджено житлові будинки. Загальна кількість постраждалих – 13 людей.