Міністр закордонних справ України: путін – патологічне брехло

24 березня 2024, 17:41

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із закликом не довіряти словам формального лідера російського народонаселення, путіна, та його поплічників — посіпак щодо можливої причетності України до масового розстрілу в Crocus City Hall. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Твіттер) у неділю, 24 березня.

📢«путін – патологічний брехун. Зокрема, й зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на користь таких заяв. Не дозволяйте путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати ще більше росіян загинути в безглуздій і злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до інших народів, не тільки до українців, а й до всього Заходу», – написав Кулеба.

Міністр також нагадав про інші обставини, коли путін виступав із неправдивими заявами, включаючи вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, убивства опозиціонерів, окупацію Криму, збиття MH17 та плани вторгнення в Україну.

📢«Це лише кілька брехливих фактів із дуже, дуже довгого списку», – додав Кулеба.

📅Нагадаємо, ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську на росії в концертному залі «Crocus City Hall» стався напад зі стріляниною під час проведення концерту. За останньою інформацією, загинуло 133 осіб, понад 150 отримало поранення.

Наступного ж дня ФСБ заявила, що терористів затримали в Брянській області недалеко від кордону, і що вони, нібито, їхали в Україну, бо «мають там зв’язки».

За словами з виступу фомального лідера на росії путіна, для підозрюваних у теракті нібито «було підготовлено вікно» для переходу кордону з Україною.

В розвідці України заявили, що поширювана росією версія про те, що виконавці теракту в підмосков'ї тікали в Україну, не витримує жодної критики.