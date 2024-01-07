Польща повідомила про російську ракету, що перебувала у її повітряному просторі

24 березня 2024, 14:51

Ракета, запущена росією, порушила повітряний простір Польщі та знаходилася там протягом 39 секунд. Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі в мережі Х (колишній Твіттер) у неділю, 24 березня.

📢«Інформуємо, що о 04:23 (о 5:23 за київським часом – ред.) сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі літаками дальньої авіації РФ. Цілями ударів були міста на заході України. Об’єкт увійшов у польський простір поблизу населеного пункту Осердув (Люблінське воєводство) і пробув у ньому 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари», – йдеться в повідомленні.

Було також зазначено, що Польща ввела в дію всі необхідні процедури, активізувала свою та союзницьку авіацію для гарантування безпеки свого повітряного простору.

Підкреслюється, що польська армія постійно уважно слідкує за ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення надійної безпеки всього повітряного простору Польщі.

У свою чергу голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра в соцмережі X повідомив, що президент Анджей Дуда, як верховний головнокомандувач ЗС Польщі, був поінформований про цей випадок порушення повітряного кордону. Також було поінформовано союзників по НАТО.

📅Нагадаємо, що ніч на 24 березня по всій території Україні оголошували повітряну тривогу, коли злетіли російські 14 бомбардувальників ТУ-95МС, носії крилатих ракет. Пізніше повідомлялось про вибухи у Києві, а також зазначалось, що ворог намагався провести масовану атаку по західних областях України. Повітряні сили ЗСУ заявили про збиття 43 ворожих цілей, включаючи ракети та дрони.