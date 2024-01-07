Чому в Польщі не збили російську ракету пояснив міністр національної оборони

24 березня 2024, 16:47

Після порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, польські військові зазначили, що збили б ракету, якщо були б впевнені, що вона прямує до якоїсь цілі у Польщі. Віцепрем’єрміністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про це у неділю, 24 березня.

📢«Кожна така ситуація розглядається індивідуально. Але якби були якісь ознаки того, що цей об’єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території Польщі, він, очевидно, був би збитий», – зазначив він.

За його словами, що з огляду на такого роду ситуації Польща посилює свою систему ППО/ПРО. Відтак були підписані контракти щодо реалізації другого етапу програми ППО/ПРО Вісла.

Міністр закликав до обережності, зазначивши, що росія не завжди дотримується міжнародного права, а точніше – завжди не дотримується.

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що вимагатиме пояснень від рф щодо порушення повітряного простору російською ракетою.

📢«Польща вимагатиме від рф пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни. Перш за все ми закликаємо російську федерацію припинити терористичні повітряні атаки проти жителів і території України, а також закінчити війну і зайнятися внутрішніми проблемами країни», – йдеться в заяві.

Відомство також висловила співчуття жертвам російських бомбардувань та засудила будь-які форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів.

📢"Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів", – вказується у заяві.

Як вже було зазначено, сьогодні вранці російська ракета в черговий раз порушила повітряний простір Польщі, подія трапилась в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства. Ворожа ціль знаходилась на польській території 39 секунд.

📅Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ збили 43 російські ворожі цілі. Загалом росіяни застосували 29 ракет і 28 дронів проти України під час чергової комбінованої повітряної атаки.