У Молдові заявили, що допоможуть ловити чоловіків, які тікають з України

25 березня 2024, 16:34

Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою та надавати допомогу у лові чоловіків, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон. Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, як повідомляє Ziarul de Garda.

📢«Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, — це чоловіки віком від 18 до 60 років», - наголосив він.

Міністр також зауважив, що значна частина українських чоловіків, що тікають з України, користується Придністровським регіоном.

📢«Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України», – додав Ефрос.

За словами міністра, у Кишиневі існують певні фільтри на маршрутах, що ведуть з придністровського регіону.

📢«Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти і запобігти нелегальній міграції», – підкреслив міністр.

📅Нагадаємо, що на Вінниччині вживаються додаткові режимні обмеження для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою, а раніше було повідомлено про спробу чоловіка незаконно проникнути до Молдови, влаштувавши "маскарад".