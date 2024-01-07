На російській вибухівці підірвався тракторист на Херсонщині – ОВА

29 березня 2024, 16:40

У Бериславському районі Херсонщини під час виконання польових робіт тракторист підірвався на вибухівці, залишеної російськими окупантами. Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п’ятницю, 29 березня.

📢«Під час виконання польових робіт поблизу села Тополине тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації техніка загорілася. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 50-річного чоловіка», – зазначено у повідомленні.

Прокудін підкреслив, що близько 60% херсонських полів наразі потенційно заміновані, тому безпечно працювати можна лише на землях, обстежених саперами.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Миколаївщині в прибережній смузі Дніпро-Бузького лиману виявили мертвого чоловіка з мінно-вибуховою ампутацією ніг.