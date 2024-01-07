У Єкатеринбурзі на росії величезна пожежа на «Уралмашзаводі»

01 квітня 2024, 20:10

У місті Єкатеринбург, що на росії, сталася масштабна пожежа на «Уралмашзаводі», який є ключовим підприємством росії у виробництві бурових установок та іншого гірничодобувного обладнання. Цю інформацію розповсюджують російські Телеграм-канали, які оприлюднили відповідні знімки та відео у понеділок, 1 квітня.

📢«Велика пожежа на Уралмашзаводі в Єкатеринбурзі, де спалахнув один із цехів. Попередньо цех №57, в якому знаходилося близько 500 літрів лаку», – йдеться у повідомленні на початку пожежі.

🔥Зазначається, що величезний стовп чорного диму можна було побачити з різних частин міста, а площа пожежі зросла до 4 тисяч квадратних метрів, що призвело до обвалу даху.

Сьогодні також сталася ще одна величезна 👀🔥👉 пожежа на заводі «Електроізоліт», що є великим виробництвом ізоляційних матеріалів для електротехнічної галузі, спалахнула масштабна пожежа. Вдалося локалізувати полум'я на площі 150 квадратних метрів

📅Нагадаємо, що нещодавно нафтопереробний завод біля міста Новокуйбишевськ у Самарській області на росії став місцем чергової пожежі у ніч на суботу, 23 березня.

Раніше також сталася аварія на одному з найбільших нафтопереробних заводів на росії – «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез», який обробляв понад 5% нафти країни.