Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Культура
24 червня 2023, 15:11

«Жовта стрічка" влаштували патріотичну акцію в Луганську та Донецьку

Громадський рух спротиву окупації "Жовта стрічка" організував патріотичну акцію в тимчасово окупованих містах – Луганську та Донецьку. Про це інформують у телеграм-ресурсах цієї організації. Активісти стверджують, що незважаючи на те, що протягом 9 років окупанти намагалися заперечити наявність протиукраїнського спротиву у Донбасі, вони не здавалися і продовжували посилювати свою діяльність щодня.

"Донецьк та Луганськ — це Україна! 9 років окупанти стверджували, що ніякого проукраїнського спротиву в Донецьку та Луганську немає. Але ми є, нас більше, ми посилюємось з кожним днем", - заявили учасники руху. Вони наголосили, що громадський рух "Жовта стрічка" продовжує невпинно чинити опір окупації.

Організатори акції також надали фотографії, на яких видно вулиці Донецька та Луганська, які були і будуть українськими містами, та незабаром стануть звільненими від впливу рашизму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: