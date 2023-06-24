24 червня 2023, 15:11

Громадський рух спротиву окупації "Жовта стрічка" організував патріотичну акцію в тимчасово окупованих містах – Луганську та Донецьку. Про це інформують у телеграм-ресурсах цієї організації. Активісти стверджують, що незважаючи на те, що протягом 9 років окупанти намагалися заперечити наявність протиукраїнського спротиву у Донбасі, вони не здавалися і продовжували посилювати свою діяльність щодня.

"Донецьк та Луганськ — це Україна! 9 років окупанти стверджували, що ніякого проукраїнського спротиву в Донецьку та Луганську немає. Але ми є, нас більше, ми посилюємось з кожним днем", - заявили учасники руху. Вони наголосили, що громадський рух "Жовта стрічка" продовжує невпинно чинити опір окупації.

Організатори акції також надали фотографії, на яких видно вулиці Донецька та Луганська, які були і будуть українськими містами, та незабаром стануть звільненими від впливу рашизму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: