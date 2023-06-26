Окупанти впроваджують нові обмеження для громадян на Луганщині

27 червня 2023, 16:19

За даними Луганської ОВА, окупаційна влада введе нові обмеження для громадян у зоні тимчасової окупації. Зокрема, згідно з введеним законом, окупанти матимуть право затримувати громадян на 30 днів за порушення воєнного стану. Крім того, буде введена можливість затримання пасажирського транспорту у разі відсутності маршрутної картки.

Представники Луганської ОВА зазначили, що ці обмеження стосуватимуться виключно українських громадян, оскільки воєнний стан був оголошений лише на тимчасово окупованій території. Це викликає додатковий тиск на українців та ускладнює виїзд з окупованих територій.

Закон фактично легалізує конфіскацію автомобілів та дозволяє затримувати та арештовувати громадян України за будь-яких обставин, які не сприяють російській окупації.

Прикладом посилення контррозвідувального режиму може служити ситуація в Привіллі, де російські окупанти збільшили контроль та намагаються виявити інформаторів ЗСУ серед місцевого населення. Як приклад – представник окупаційної адміністрації міста використовував гучномовець на своєму автомобілі, загрожуючи громадянам, які спілкуються з особами з підконтрольної уряду України території. У разі виявлення таких випадків, жінкам загрожує арешт на 15 днів, а чоловікам - на 30 днів.

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