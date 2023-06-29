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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
29 червня 2023, 18:01

Тарифи на воду зростуть з 1 липня на 30% - НКРЕКП

НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на воду в два етапи з 1 липня та 1 вересня. Рішення регулятора було прийняте сьогодні. Представник комісії наголосив, що на першому етапі зміни тарифу впливають різні фактори, такі як збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів та зміна обсягів реалізації. На другому етапі чинники зростання полягають у зміні витрат на оплату праці і виконання зобов'язань за кредитними угодами.

Нагадаємо: Електроенергія для бізнесу здорожчає до 80%

Руслан Кайдаш, член НКРЕКП, зазначив, що в середньому тарифи зростуть на 30%. Він пояснив, що це означає, що середньостатистична сім'я повинна буде платити близько 60 гривень більше за водопостачання і водовідведення. Проте Кайдаш відзначив, що ця цифра не є надто високою.

Також Кайдаш уточнив, що деякі водоканали можуть мати ще більше підвищення тарифів, враховуючи зростання боргів за електричну енергію.

Член комісії вважає, що рішення не впливатиме на тих, хто отримує субсидії, оскільки субсидії будуть перераховані.

Раніше повідомлялось: Тарифи на воду можуть зрости з 1 липня на 33%

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