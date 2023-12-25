У грудні Україна отримала $5 млрд фінансової допомоги

27 грудня 2023, 17:44

У грудні 2023 року Україна отримала значну суму зовнішнього фінансування у розмірі 5 млрд доларів США, з них 11% складають грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у середу, 27 грудня.

📢«5 млрд доларів США зовнішнього фінансування надійшло до загального фонду Державного бюджету України у грудні 2023 року. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги», - заявили у відомстві.

📈 Ці кошти надійшли від різних донорів, зокрема :

Японії - 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);

ЄС - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

МВФ - близько 900 млн доларів (пільгове фінансування);

Норвегії - 190 млн доларів (грант);

Німеччини - 55 млн доларів (грант);

США - 50 млн доларів (грант);

Швейцарії - 20 млн доларів (грант);

Світовий банк - 8 млн доларів (пільгове фінансування).

📊 Зазначені кошти будуть спрямовані на фінансування видатків пріоритетних соціальних сфер, включаючи оплату праці працівників освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби і соціальний захист населення.

❗ Нагадаємо, віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко вже попереджала, що існує висока ймовірність того, що буде затримана виплата заробітних плат державним службовцям і пенсій мільйонам українців, якщо США та Євросоюз не зможуть надати обіцяну фінансову підтримку Україні на початку наступного року.

📅Як раніше повідомлялось, республіканці у Сенаті США не спромоглись дійти згоди з Білим домом щодо змін у міграційному законодавстві, до яких прив’язали пакет фінансової допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі понад $100 млрд. Розгляд важливого фінансування відклали до січня 2024 року.