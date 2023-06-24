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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
24 червня 2023, 15:24

На росії обвалився рубль. Зростає паніка

На тлі військового заколоту, яке, за повідомленнями, розпочав глава приватної військової компанії Вагнер, російський рубль зазнав значного обвалу. Про це повідомило російське провладне інформаційне агентство РИА-Новости у своєму Telegram-каналі в суботу, 24 червня.

Внаслідок цього, найбільші банки російської федерації різко підвищили курси іноземної валюти. Зокрема, у багатьох фінансових установах долар перевищив позначку 90 рублів, а євро досягло рівня 100 рублів.

Серед банків, які пропонують найвищі курси, Росбанк видає ціни 105 рублів за долар і 115 рублів за євро. У той же час, найменші курси спостерігаються в Промсвязьбанку - 84,87 рубля за долар і 93,06 рубля за євро, а також в Ощадбанку - 88,33 рубля за долар і 94,16 рубля за євро.

Наразі, у Москві курс валют станом на 13:00 коливається у межах 80-85 рублів за долар. Обмінники у столиці країни-агресора продають іноземну валюту за 95-100 рублів, а іноді й за 200 рублів.

Багато обмінників і банків заморозили курси валют ще з п'ятниці, 23 червня.

* Один з прикладів того, що на росії "паніки нєт", а вцілому "все йде за планом"

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