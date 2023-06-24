На росії обвалився рубль. Зростає паніка

24 червня 2023, 15:24

На тлі військового заколоту, яке, за повідомленнями, розпочав глава приватної військової компанії Вагнер, російський рубль зазнав значного обвалу. Про це повідомило російське провладне інформаційне агентство РИА-Новости у своєму Telegram-каналі в суботу, 24 червня.

Внаслідок цього, найбільші банки російської федерації різко підвищили курси іноземної валюти. Зокрема, у багатьох фінансових установах долар перевищив позначку 90 рублів, а євро досягло рівня 100 рублів.

Серед банків, які пропонують найвищі курси, Росбанк видає ціни 105 рублів за долар і 115 рублів за євро. У той же час, найменші курси спостерігаються в Промсвязьбанку - 84,87 рубля за долар і 93,06 рубля за євро, а також в Ощадбанку - 88,33 рубля за долар і 94,16 рубля за євро.

Наразі, у Москві курс валют станом на 13:00 коливається у межах 80-85 рублів за долар. Обмінники у столиці країни-агресора продають іноземну валюту за 95-100 рублів, а іноді й за 200 рублів.

Багато обмінників і банків заморозили курси валют ще з п'ятниці, 23 червня.

* Один з прикладів того, що на росії "паніки нєт", а вцілому "все йде за планом"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: